Sommatino. E’ possibile usufruire dell’esenzione per l’acquisto di buoni pasto per la refezione scolastica.

SOMMATINO. E’ possibile ottenere l’esenzione per l’acquisto di buoni pasto per la refezione scolastica. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. È possibile presentare domanda per accedere all’esenzione totale per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa dell’anno scolastico 2020/2021, fino al raggiungimento del numero massimo di utenti aventi diritto, pari al 10% degli effettivi richiedenti il servizio di refezione, non inferiore al numero di 20.

Le domande, redatte su apposito modello scaricato dal sito del Comune di Sommatino o fornito dai Patronati, dovranno essere compilate correttamente in ogni loro parte e presentate al protocollo del Comune di Sommatino entro e non oltre le ore 12:00 del 23/10/2020 pena l’esclusione.

I REQUISITI necessari per poter accedere all’esenzione totale sono:1) Frequenza della scuola del territorio comunale;2) Possedere una Certificazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 5.000,00.

La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità con allegata fotocopia documento di riconoscimento ed ogni altro documento valido per il riconoscimento del diritto al beneficio e dovrà contenere l’indicazione del numero telefonico del richiedente. La graduatoria dei beneficiari sarà redatta secondo l’ordine crescente del reddito ISEE delle famiglie richiedenti.

Sarà motivo di esclusione la mancata presentazione della Certificazione ISEE, in corso di validità; la presentazione della domanda oltre il tempo utile o non compilata correttamente; la mancata apposizione della firma sulla domanda; la mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità.