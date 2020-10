Sommatino. Disposta la chiusura del cimitero comunale per l’1 e 2 novembre.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone, considerato l’andamento della situazione epidemiologica nel Comune, in via precauzionale ed a tutela della salute pubblica, ha reso noto che il Cimitero comunale di Sommatino sarà chiuso nei giorni 1 e 2 novembre.

Nelle altre giornate, invece, il Cimitero comunale resterà aperto, con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 18:00, anche nella giornata di sabato 31 ottobre. Andranno però osservate regole ben precise.

In primo luogo sarà possibile accedere solo dall’ingresso principale. All’interno del cimitero potranno esserci contemporaneamente massimo 50 visitatori. Ogni visitatore potrà permanere all’interno del cimitero per massimo 60 minuti (un’ora). Sarà possibile accedere singolarmente (un visitatore per volta) per ogni sepoltura (cappella gentilizia, tomba di famiglia, loculo) per assicurare la distanza interpersonale di un metro tra i visitatori delle diverse sepolture ed evitare assembramenti tra i presenti. Sarà fatta eccezione per gli accompagnatori di persone over 65, disabili o senza patente di guida. Tutti i visitatori dovranno essere muniti di mascherine, dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti.