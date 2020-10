Sicilia, coronavirus. Musumeci: “Lockdown? Non decide politica ma numeri contagio”

“La linea più dura non la decide la politica, ma i numeri, questo maledetto virus. Non si può immaginare una misura restrittiva se i dati che arrivano dal territorio non suggeriscono l’opportunità di farlo. Io in Sicilia ho istituito cinque zone rosse, sono scelte sofferte, meditate, dolorose per alcuni aspetti, ma inevitabili. Abbiamo bisogno di fare appello al senso di responsabilità individuale e collettiva”.

A dirlo, intervenendo a Omnibus su La7 è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, a proposito dell’ipotesi di un nuovo lockdown.