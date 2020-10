Serradifalco. Ritrovato morto un ragazzo di 24 anni con un taglio alla gola.

SERRADIFALCO. Un ragazzo di 24 anni, di cui non sono note le generalità, è stato trovato morto in contrada Santuzza a Serradifalco. A contattare i carabinieri, intorno alle 18, sono state alcune persone che hanno segnalato la presenza del corpo su un terreno in prossimità di un corso d’acqua.

Il giovane ha un taglio alla gola. E’ intervenuto il medico legale per l’ispezione cadaverica. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Il ragazzo era uscito questa mattina, a quanto pare per raccogliere le olive, e non aveva più fatto ritorno a casa. Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul posto, potrebbe trattarsi di suicidio. (La Sicilia).