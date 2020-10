Serradifalco. Confermate dalla Giunta per il 2020 le tariffe della Tari del 2019.

SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti. L’esecutivo guidato dal sindaco Leonardo Burgio ha confermato per il 2020 le stesse tariffe del 2019, con riserva di approvare il Piano economico finanziario 2020 entro il 31 dicembre.

Il pagamento della Tari 2020 è stato fissato in acconto per l’80% della tariffa 2019 in tre rate con scadenza 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre, con possibilità di pagamento unico delle tre rate entro la prima scadenza del 15 ottobre.

Per le utenze domestiche la Tari avrà un costo per il 2020 di 820.387,73 euro di cui 377.466,70 euro per la parte fissa e di 442.921,03 euro per quella variabile. I costi delle tariffe relative alle utenze domestiche sono stati calcolati in base al numero di componenti per abitazione.

Un nucleo monofamiliare, con un solo componente (1160 in totale), dovrà pagare per il 2020 Tari per 198,99 euro. Invece, una famiglia con 2 componenti (703) 263,06 euro. Con 3 (518) l’importo salirà a 296,88 euro, mentre con 4 (434) a 334,25 euro. Nelle famiglie con 5 componenti (109) l’importo sarà 380,53 euro, mentre in quelle con 6 o più componenti (28) sarà di 412,57 euro.

L’importo della Tari 2020 per le utenze non domestiche sarà invece di complessivi 217.821 euro. In totale pertanto, il costo totale del servizio Tari nel Comune di Serradifalco, tra utenze domestiche e non domestiche, ammonterà a 1.038.208,73 euro.