Serradifalco. Avviato il servizio farmaceutico per le persone bisognose.

SERRADIFALCO. E’ stato avviato il servizio farmaceutico. A renderlo noto è stato il presidente dell’associazione “Don Pino Puglisi” Don Salvo Randazzo.

Il servizio farmaceutico, partito lo scorso 1 ottobre, è dedicato a Giuseppe Moscati, il medico dei poveri. Il servizio si rivolge a persone bisognose che necessitano di farmaci.

Il servizio si avvarrà di un numero di telefono al quale le persone bisognose di farmaci potranno rivolgersi: 351- 7743093. Fondamentale per il servizio farmaceutico sia l’ausilio dei volontari che della dott.ssa Claudia Petix.

Il servizio farmaceutico potrà contare anche sul supporto di un’auto, una Citroen Picasso, che è stata donata dal sindaco Leonardo Burgio e dal commerciante di auto Raffaele De Quattro.

E’ previsto che i volontari ritireranno le ricette per conto degli anziani per poi provvedere in farmacia al prelievo delle medicine. In questo modo sarà possibile venire incontro alle persone bisognose che potranno usufruire dei farmaci senza esborso di soldi.