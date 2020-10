Seconda Categoria. Pari per Acquaviva e Accademia Mazzarinese. Perde l’Atletico Caterinese.

Rinviate Atletico Licata – Atletico Villalba, Marianopoli- Campobello e Riesi Vallelunga, in Seconda categoria il girone E ha proposto le sfide delle altre nissene.

In particolare, l’Atletico Caterinese ha perso 1-3 in casa contro l’Atletico Favara. Per i caterinesi è andato a segno Nahi il cui gol tuttavia non è bastato ad evitare il ko casalingo alla sua squadra.

E’ finita invece in parità la sfida tra Muxar e Accademia Mazzarinese 1-1 con i mazzarinesi che hanno confermato di essere un complesso solido ed affidabile.

Infine, l’Acquaviva (nella foto) di Antonio Mistretta ha pareggiato 0-0 con il quotato Castronovo in una partita nella quale non si sono visti gol, ma in cui non sono certo mancate le emozioni e le occasioni da gol.

In classifica, in attesa dei recuperi, l’Acquaviva è prima con 4 punti, seguita dall’Atletico Villalba con 3 punti ma con una partita in meno; 2 i punti per l’Accademia Mazzarinese, mentre le altre nissene del girone sono tutte a quota zero. Di queste il Vallelunga non ha ancora giocato una partita, mentre Marianopoli, Riesi 2002 e Caterinese hanno tutte giocato una partita perdendola.