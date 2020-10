Santa Caterina. Giovanni Bruno aderisce al movimento “Idea Sicilia”.

SANTA CATERINA. Il movimento politico fondato dall’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e coordinato in provincia da Angelo Bellina con la collaborazione di Salvatore Giglia, da il benvenuto a Giovanni Bruno (nella foto con Angelo Bellina) imprenditore edile , ex Vicepresidente del Consiglio ed ex Assessore nella passata amministrazione guidata dal Sindaco Saporito , impegnato nel sociale e nel volontariato.

Giovanni Bruno sarà il referente politico a Santa Caterina dell’ Assessore Roberto Lagalla, con il compito di fare nascere e crescere Idea Sicilia, aggregando quelle forze sane che possono organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ai quali il gruppo sarà presente con propri candidati, per rafforzare quell’area moderata di centro.

Un centro nel cui ambito in prospettiva futura nascerà un nuovo soggetto politico Democratico Cristiano.

Ho deciso di aderire – dice Giovanni Bruno – per la stima e amicizia che nutro nei confronti di Angelo Bellina, per il modo di operare e fare politica con un assiduo e continuo contatto con il territorio sempre al servizio dei bisogni della gente, che io già conosco, e ovviamente per l’ ottimo lavoro che sta svolgendo l’ Assessore Roberto Lagalla in tutto il territorio Siciliano.

Ho conosciuto – dice Bellina – Giovanni Bruno 8 anni fa è una persona perbene, un professionista serio di provata esperienza politica, è stato in passato un mio stretto collaboratore quando ero segretario provinciale dell’UDC e siamo riusciti assieme ad altri amici dei vari comuni a farlo diventare primo partito in provincia di Caltanissetta, è una valida risorsa per il nostro movimento che continua a crescere sempre di più grazie alle tante adesioni .

A breve in presenza del nostro leader regionale Roberto Lagalla si svolgerà una convention di IDEA SICILIA. In quella occasione sarà nominato il direttivo con il Presidente e i vicecoordinatori dell’area nord e sud della provincia. Sono molto soddisfatto – dice Lagalla – per la esponenziale crescita in qualità e quantità del nostro movimento in tutta la provincia di Caltanissetta.

Voglio congratularmi con il mio amico coordinatore provinciale Angelo Bellina per l’ ottimo lavoro finora svolto in provincia.

A breve sarò a Caltanissetta per presiedere l’ assemblea provinciale e programmare i prossimi appuntamenti elettorali, dove IDEA SICILIA sarà presente con i suoi candidati.