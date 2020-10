Rissa con sparatoria nel nisseno: arrestato un 34enne

E’ Paolo Quinto Di Giacomo, 34 anni, l’uomo che stanotte ha impugnato una pistola calibro 7,65 con silenziatore e ha fatto fuoco contro un licatese di 42 anni al termine di una rissa nei pressi dell’area di servizio GB Oil a Gela (Caltanissetta). I carabinieri, coordinati dal colonnello Ivan Boracchia, lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari la rissa e’ scoppiata stanotte per motivi banali, ovvero per apprezzamenti verso una ragazza da parte di un gruppo di licatesi. La rissa ha coinvolto decine di persone.

Di Giacomo e’ stato chiamato dalla ragazza stessa ed e’ arrivata mentre nell’area di servizio c’erano gia’ carabinieri e ambulanze. Noncurante della presenza delle forze dell’ordine, Di Giacomo avrebbe estratto la pistola, facendosi largo tra le persone e sparando verso il quarantaduenne licatese. Poi e’ stato bloccato ed arrestato. Il licatese e’ in gravi condizioni in ospedale ma non in pericolo di vita.