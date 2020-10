Riesi, nascondeva 1 chilo di marijuana in casa: arrestato rumeno pregiudicato

Sabato 3 ottobre nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, militari del Comando Stazione Carabinieri di Riesi, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, P. E. A., classe ‘98, di nazionalità rumena, pregiudicato ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso del servizio i militari dapprima rinvenivano indosso al ragazzo grammi 8,00 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in seguito all’interno della sua abitazione recuperavano complessivi kg 1 e grammi 140 di analoga sostanza, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento della stessa.

L’uomo nella giornata di ieri è comparso avanti al Giudice del Tribunale di Caltanissetta per l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.