Nuovo Dpcm: le ipotesi per locali, gite e calcetto

Chiusura dei locali per le 24. Stop agli sport di contatto a livello amatoriale e stop ai viaggi di istruzione. Sarebbero questi, secondo quanto si apprende, alcuni dei provvedimenti che entreranno nel prossimo Dpcm contenente le misure anti Covid. Le misure sono state discusse dal premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia governo-regioni a Palazzo Chigi.



Si pensa inoltre a un divieto di sosta e consumazione all’esterno dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. Per quanto riguarda i matrimoni, inoltre, il governo avrebbe fissato a 30 il numero massimo di persone che possono partecipare alla cerimonia.

Il governo pensa a una stretta alla feste anche all’interno delle abitazioni private con una forte “raccomandazione” a non organizzare feste in casa qualora il numero di partecipanti dovesse superare le 6 unità.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi all’aperto l’orientamento del governo è consentire una capienza del 10% degli impianti, e comunque non oltre le mille persone. Le regioni invece avrebbero chiesto di alzare la soglia della capienza consentita fino al 15%.

Ok alla durata di 10 giorni per la quarantena. Via libera anche al tampone unico: il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, dovrebbe autorizzare i test rapidi.