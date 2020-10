Niscemi. Luca Meli (Fps) chiede al sindaco una soluzione per la sede del Commissariato di Polizia.

Riceviamo e pubblichiamo lettera del segretario di Fps Niscemi Luca Meli inviata al sindaco sulla nuova sede del Commissariato di P.S. di Niscemi.

“Questa Organizzazione Sindacale le chiede di voler con forza, come noi facciamo ormai da diversi anni, trovare una soluzione inerente la problematica, annosa e quasi decennale, che ricade sulla sede che oggi ospita il Commissariato di Niscemi.

Alcuni anni addietro, l’Amministrazione Comunale aveva individuato, quale nuova sede del Commissariato di Niscemi, i locali siti in C.da Campo Longo, che attualmente ospitano l’Ufficio Tecnico, ma la scelta, da Lei portata avanti con grande impegno, appare oggi arenata.

La invitiamo, a trovare una soluzione, in tempi brevi, affinché tutto il personale in servizio presso il Commissariato, possa continuare a, lavorare in una sede decorosa e garantire ai cittadini niscemesi, la presenza di un presidio di legalità, quale il Commissariato di P.S., atteso che il progetto da Lei portato avanti con forza e caparbietà, oggi appare inattuabile.

Le ribadiamo la Nostra vicinanza, sempre in prima fila per i Poliziotti di Niscemi e confidiamo in un Suo immediato intervento.

Continueremo sempre con la nostra costante azione di costruttivo confronto, monitoraggio e, qualora si renderà necessario, con decise azioni che coinvolgeranno la nostra Segreteria Nazionale, sempre attenta alle problematiche di questo territorio.

Il Segretario F.S.P. Niscemi

Luca MELI