Mussomeli, rinnovato Consiglio Provinciale “Fratres”. Calogero Genco Presidente

MUSSOMELI – Si sono riuniti, in questo fine settimana, presso la sede sociale della Fratres di Mussomeli sita in piazzale Mongibello, i delegati riconducibili ai cinque gruppi donatori di sangue Fratres della Provincia di Caltanissetta per il rinnovo del Consiglio Provinciale. I lavori hanno portato alla riconferma alla Presidenza di Genco Calogero Enzo del gruppo Fratres di Mussomeli ed eleggendo Vice Presidente Giuseppe Incarbone del Gruppo Fratres di Niscemi. Le altre cariche sociali sono state così assegnate: Amministratore Calogero Misuraca del gruppo Fratres di Mussomeli, Segretario Castiglione Fabiana del gruppo Fratres di Acquaviva Platani, e consiglieri Buttaci Francesco del Gruppo di Sutera, Insalaco Salvatore del gruppo di Acquaviva e Ricottone Nicola del Gruppo di Villalba. Il riconfermato presidente Genco ha ringraziato coloro che gli hanno dato fiducia per questo secondo mandato, augurando buon lavoro al nuovo consiglio direttivo con lo storico motto “Una stilla del mio sangue per un palpito del tuo cuore”.