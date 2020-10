In Sicilia nelle ultime 24 ore 198 nuovi casi di positività. Quindici casi in provincia di Caltanissetta.

Sono 198 i nuovi casi di persone positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute. Al momento le persone positive nell’Isola sono 3.448, di cui 3052 in quarantena domiciliare, 368 ricoverati in ospedale e 28 in terapia intensiva.

C’è purtroppo da segnalare anche un decesso che ha portato il numero complessivo di persone decedute in Sicilia a 322.

Relativamente alla distribuzione dei casi per provincia, 72 casi si sono registrati nella provincia di Palermo, 51 in provincia di Catania, 28 in quella di Trapani, 15 in quella di Caltanissetta, 12 in quella di Agrigento, 8 i quella di Ragusa, 7 in quella di Siracusa e 5 in quella di Messina.