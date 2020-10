In Italia sale decisamente la curva del contagio con 2844 casi in più nelle ultime 24 ore.

In Italia è nuovamente salita la curva del contagio con 2.844 nuovi casi registratisi nelle ultime 24 ore. Un dato che deve purtroppo far riflettere, dal momento che, numeri del genere, non si registravano dallo scorso mese di aprile.

C’è da dire che anche il numero dei tamponi esitati è costantemente alto con 118.932.

Dallo scoppio dell’epidemia si sono registrati 322.751 casi di positività al Covid nella Penisola. Aumentato anche il numero delle vittime passato dalle 23 di ieri alle 27 di oggi. Il totale dei decessi è di 35.968.

Le persone attualmente positive sono 55.566, di cui 297 ricoverate in terapia intensiva e 3.205 in reparto. . In quarantena domiciliare ci sono invece 52.064 persone. I guariti sono 231.217 da quando è scoppiata la pandemia.