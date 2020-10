In Italia nelle ultime 24 ore in aumento sia il numero dei positivi che quello dei tamponi esitati. Sale anche il numero dei decessi.

Contagi in aumento (400 in più), ma con quasi 40 mila tamponi in più esitati che hanno permesso di toccare quota 100 mila tamponi in un giorno. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal report del Ministero della Salute per quanto riguarda la curva del contagio in Italia.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.677 nuovi casi di positività al Covid 19. Complessivamente si sono registrati nella Penisola 28 decessi, 12 in più rispetto a ieri. In totale i decessi in Italia sono stati 36.030 da quando è scoppiata la pandemia.

Le persone positive da quando è scoppiata la pandemia in Italia sono state 330.263. Di queste 234.099 sono quelle guarite, mentre gli attualmente positivi sono 60.134, di cui 56.190 in quarantena domiciliare, 319 in terapia intensiva, e 3625 ricoverati in ospedale.