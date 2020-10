Giro d’Italia, quinta tappa: Ganna, fuga per la vittoria…suggerita da Thomas

Camigliatello Silano, 7 ottobre 2020 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) ha vinto in solitaria la 5a frazione del 103^ Giro d’Italia, primo successo da professionista in una corsa in linea. Dopo essere andato in fuga ha staccato Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Einer Rubio (Movistar Team) sull’ultima salita verso Camigliatello Silano andando a cogliere il suo secondo successo in questa edizione della Corsa Rosa.

Terzo sul traguardo dietro Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe), Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale guadagnando anche quattro secondi di abbuono e adesso precede di 43″ Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) mentre Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) è arrivato al traguardo attardato (a 16’34”).



LE PILLOLE STATISTICHE

Prima vittoria in una gara in linea tra i professionisti per Filippo Ganna: finora aveva vinto solo prove a cronometro. La sua ultima vittoria in linea era stata la Paris-Roubaix Under 23 del 2016. Sesto successo per l’iridato contro il tempo nel 2020.

Seconda frazione della Corsa Rosa con gli stessi due debuttanti al Giro sul podio: Filippo Ganna e Joao Almeida, primo e secondo della crono inaugurale e primo e terzo oggi.

Terza frazione da leader per Joao Almeida: diventa il portoghese con più giorni in Maglia Rosa, lasciando Acacio da Silva a 2.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) – 225 km in 5h59’17”, media 37.575 km/h

2 – Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe) a 34”

3 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 48″

4 – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a 59″

5 – Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo) a 1’01”

6 – Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) a 1’05”

7 – Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) a 1’19”

8 – Steven Kruijswijk (Jumbo – Visma) a 1’21”

9 – Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe) a 1’26”

10 – Rafal Maja (Bora – Hansgrohe) a 1’32”

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Filippo Ganna: “C’erano corridori forti in fuga. Il nostro piano iniziale non prevedeva che andassi all’attacco oggi. Ci ho provato con Salvatore Puccio e siamo riusciti ad entrare nella fuga. Salvatore mi ha dato un sacco di consigli tutto il giorno. Non è un corridore che vince spesso ma è un vero leader per la squadra. È come un fratello per me. Ieri ho ricevuto un messaggio da Geraint Thomas che mi incitava a provarci. Dopo lo scollinamento visto il vantaggio che avevo ho cercato di non correre troppi rischi in discesa, poi mi sono goduto l’arrivo in solitaria”.

La Maglia Rosa João Almeida: “È una buona giornata, ho difeso bene la Maglia Rosa. Negli ultimi chilometri mi sentivo bene e ho deciso di fare lo sprint finale anche per dimostrare che non sono in Maglia Rosa per caso. Continuerò a lottare per la classifica generale finché potrò. Sapevo che Caicedo si era staccato ma volevo accumulare quanto più vantaggio possibile. Adesso ho 43″ sul secondo, non è male. Vestire questa Maglia Rosa mi rende più forte e mi dà fiducia. È una motivazione in più fare bene”.