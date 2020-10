Diego Armando Maradona in isolamento preventivo per la positività di un suo collaboratore.

Diego Armando Maradona è in isolamento preventivo in Argentina a Buenos Aires per la positività di un suo stretto collaboratore. Il fuoriclasse argentino, essendo stato a contatto con il suo collaboratore, è stato messo, in via precauzionale, in quarantena domiciliare in attesa che si sottoponga a tampone rinofaringeo.

A riportare la notizia è Adnkronos. Maradona, tecnico del Gimnasia La Plata, potrebbe così mancare all’esordio in panchina della sua squadra nella Coppa di Lega previsto per venerdì, giorno del suo sessantesimo compleanno.