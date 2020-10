Demare vince la tappa 4 del Giro d’Italia: questione di millimetri. Almeida ancora in Maglia Rosa

Villafranca Tirrena, 6 ottobre 2020 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) ha vinto la quarta tappa del 103^ Giro d’Italia, la Catania – Villafranca Tirrena di 140 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Davide Ballerini (Deceuninck – Quick – Step).



João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) – 140 km in 3:22’13”, media 41.540 km/h

2 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t.

3 – Davide Ballerini (Deceuninck – Quick – Step) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) 2″

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 39”

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Arnaud Demare: “Dopo aver tagliato il traguardo non ero sicuro di aver vinto. Ho visto Ballerini festeggiare e ho pensato di essere arrivato secondo fino a quando non mi hanno chiamato per il podio.

Sono super felice. È stato un finale molto particolare, volevamo mantenere alta la velocità perché Gaviria e Viviani [poi rientrato] erano attardati di 25-30 secondi. All’ultimo km il mio compagno di squadra Miles Scotson ha accelerato e ha provato ad andare via da solo, la Cofidis ha dovuto lavorare per riprenderlo e così ho potuto salvare energie prezione per lo sprint finale. Ho avuto buone gambe ma anche un po’ di fortuna”.

La Maglia Rosa João Almeida: “Quando ho visto Caicedo provare a prendere l’abbuono allo sprint intermedio ho deciso di reagire. Sono riuscito a batterlo e ad incrementare il vantaggio nella generale: un altro giorno in Maglia Rosa! Domani abbiamo altre salite impegnative da affrontare, mi aspetto attacchi da parte di alcuni corridori. Spero di poterli seguire e rimanere in testa alla classifica generale.”

La Maglia Ciclamino Peter Sagan: “Quando ho tagliato il traguardo non sapevo se avessi vinto, fatto secondo o terzo. In uno sprint così serrato a volte vinci a volte perdi. La nostra tattica era di rendere la corsa dura sulla salita. Sono soddisfatto della squadra, i miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro. Adesso sono in Maglia Ciclamino anche se solo per pochi punti, spero di continuare a tenerla”.

La Maglia Azzurra JonathanCaicedo: “Non sono un corridore veloce. Ero in una situazione in cui avrei potuto prendere il comando della corsa quindi ho tentato la fortuna per prendere l’abbuono al traguardo volante. Non ha funzionato ma continuerò a lottare per la Maglia Rosa. Sono molto motivato”.