Consueto aggiornamento della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta: nelle ultime 24 ore riscontro di 12 pazienti positivi al SARS-CoV-2: 7 di Niscemi, 3 di Gela, 1 di Mussomeli e 1 di Santa Caterina Villarmosa, tutti in isolamento domiciliare. Dimessi a domicilio dalla UOC Malattie Infettive 2 pazienti: 1 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia, guariti clinicamente ma non virologicamente. Guariti da SARS-CoV-2 3 pazienti in isolamento domiciliare a Gela.