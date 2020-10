Coronavirus, l’Oms spera in un vaccino efficace entro il 2020

Il segretario generale dell’Organizzazione lo ha annunciato al termine della riunione dell’executive board

AGI – L’Organizzazione mondiale della salute è ottimista: c’è speranza, ha detto il segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus,che un vaccino efficace contro il Covid-19 sia pronto entro la fine di quest’anno.

Al termine dei due giorni in cui si è riunito l’executive board dell’Oms, Ghebreyesus ha sottolineato che il mondo deve usare “tutti gli strumenti in suo possesso” per mettere fine alla pandemia e tra questi vi sono anche i vaccini. “C’è speranza che entro la fine di quest’anno possiamo avere un vaccino”, ha osservato il numero uno dell’Oms.

Al momento sono una quarantina i vaccini in fase di trial clinici, tra cui quello sviluppato dall’Università di Oxford, già in fase avanzata di test. Ghebreyesus non ha però dato particolari su quale dei vaccini potrebbe essere disponibile entro il 2020.

Poche ore prima rispetto alla dichiarazione del segretario, un altro esponente dell’Oms aveva parlato delle trattative in corso con la Cina perché anche i quattro candidati vaccini in fase avanzata di sperimentazione nel paese asiatico dove il virus è iniziato vengano inclusi nella lista di quelli da utilizzare in caso di emergenza.