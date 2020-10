Cinque migranti arrestati per aver fornito false generalità al loro sbarco a Lampedusa.

Cinque tunisini e marocchini sbarcati a Lampedusa sono stati tratti in arresto dalla Squadra mobile di Agrigento per reingresso nel territorio nazionale italiano e nell’area Schengen, ma anche per espiazione di pena residua, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per aver fornito false generalità a seguito dello sbarco a Lampedusa e per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I migranti, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nella casa circondariale di Agrigento.