Un bimbo di che frequenta la scuola elementare Santa Lucia di Caltanissetta è risultato positivo al Covid-19: il piccolo è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili.

L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone: nel frattempo resteranno tutti a casa.

I positivi in provincia di Caltanissetta sono 201. Di questi, 22 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 in terapia intensiva e 175 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.