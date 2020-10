CALTANISSETTA – Lieto fine per la vicenda dell’85enne scomparso dopo essersi allontanato dall’ospedale S.Elia di Caltanissetta. L’uomo è stato trovato in contrada Cammarella: determinante l’avvistamento avvenuto dall’elicottero dei vigili del fuoco. L’anziano è stato soccorso e trasportato di urgenza in ospedale: le sue condizioni di salute sarebbero discrete.