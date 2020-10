Ancora 182 casi di positività in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tre i decessi. In provincia di Caltanissetta 26 i casi.

Ancora 182 casi di positività al Covid 19 in Sicilia, ma soprattutto 3 morti nelle ultime 24 ore per un totale di 387 da quando è scoppiata la pandemia.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dal report quotidiano del Ministero della Salute per quanto concerne l’Isola. Sulla base di questi dati, il numero delle persone positive è attualmente di 3171 persone, di cui 2829 in quarantena domiciliare.

Dall’inizio dell’epidemia, invece, i casi di positività in Sicilia sono stati 7596, di cui 4108 guariti, 3171 ancora positivi e 387 decessi.

Per quanto concerne la distribuzione dei casi per provincia, a Palermo si sono registrati 52 casi, in provincia di Catania 42, in provincia di Trapani 28, in provincia di Caltanissetta 26, in provincia di Messina 11, in provincia di Siracusa 10, in provincia di Ragusa 8, in quella di Agrigento 4, e in quella di Enna 1.