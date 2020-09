Trapianto senza precedenti in Italia di cellule staminali emopoietiche su bimba positiva al Covid.

Eccezionale trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche ad una bimba di un anno e cinque mesi, positiva al Coronavirus.

E’ quanto riporta la pagina ufficiale della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze (nella foto). “Una paziente molto piccola, affetta da una grave forma di leucemia, e positiva da mesi al Coronavirus. Lo scorso agosto, gli oncoematologi del Meyer hanno deciso di procedere con il trapianto, indispensabile per salvare la vita della bambina.

Non è stata una scelta facile perché in letteratura non erano riportati casi di questo tipo. Il coraggio e la dedizione dei medici sono stati premiati: il trapianto è andato a buon fine, il recupero è stato velocissimo ed è arrivato anche il sospirato tampone negativo. Ora, a un mese dal trattamento, la piccola ha finalmente potuto fare ritorno a casa, insieme ai genitori”.

Il trapianto s’è reso necessario per curare curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio. Si è trattato, come è stato spiegato dagli stessi medici del Meyer di un caso senza precedenti in Italia.