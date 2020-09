Stabile la curva dei contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore s’è registrata una sostanziale stabilità nel numero dei casi di positività al Covid in Sicilia. Sono stati infatti 107 i casi a fronte dei 108 di ieri anche se i tamponi sono stati in numero inferiore rispetto a ieri. Il Ministero della Salute, nel suo report quotidiano ha anche sottolineato come 6 di questi casi riguardano migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa.

Sempre in base ai dati del Ministero, sono risultati due i decessi che hanno portato il numero delle vittime del Covid 19 a 306.

Al momento le persone positive nell’Isola sono 2520, di cui 2282 in quarantena domiciliare, 235 ricoverati, e 13 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, per provincia, 60 sono quelli registratisi in provincia di Palermo, 24 in quella di Catania, 9 in quella di Agrigento, 4 in quella di Ragusa, 3 in quella di Enna, 2 in quelle di Trapani, Messina e Caltanissetta 2, 1 in quella di Siracusa.