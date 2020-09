Sicilia, alluvione 2018: 4,5 mln per i danni a privati e imprese, anche per Caltanissetta

Oltre 4,5 milioni di euro per i danni subiti da privati e imprese, in quasi tutte le province della Sicilia, a causa degli eventi meteorologici nell’ottobre del 2018.Il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina, ha firmato in qualità di commissario delegato gli elenchi dei soggetti, privati e titolari di attività produttive, che hanno diritto al contributo. Per il settore abitativo i fondi ammontano a oltre 2,35 milioni di euro (121 beneficiari), mentre le attività produttive riceveranno complessivamente poco più di 2,27 milioni di euro (54 nominativi). L’aiuto concesso è pari all’80% dell’importo totale dei lavori.

Sono interessate, per il settore abitativo, le province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani; per le attività produttive quelle di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. La disposizione e gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale della Regione Siciliana.