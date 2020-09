Serradifalco. Accolte dal Comune tutte le istanze per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica di auto.

SERRADIFALCO. Sono state accolte dal Comune le tre istanze per la manifestazione di interesse relativa all’installazione in territorio comunale di 6 colonnine elettriche per la ricarica autoveicoli elettrici senza oneri per il Comune.

E’ stata infatti espletata la manifestazione di interesse. Il Comune aveva invitato le ditte del settore interessate ad installare le proprie colonnine nel centro urbano comunale.

Tre le ditte che hanno raccolto l’invito aderendo alla manifestazione di interesse: la Be Charge Srl di Milano, la Società Enel-X Mobility Srl di Roma e la Ett Srl di Acireale.

Le tre aziende, nelle rispettive manifestazioni d’interesse, hanno dato la loro disponibilità a mettere a disposizione, ognuna, due colonnine da installare. Pertanto, siccome i punti di ricarica previsti nel territorio comunale dovranno essere sei, a quel punto, è stato possibile accogliere tutte le istanze pervenute.

Pertanto, sarà possibile procedere alla stipula dei protocolli d’intesa tra il Comune e le società che hanno manifestato l’interesse ad installare le colonnine all’interno del territorio serradifalchese.