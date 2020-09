Santa Caterina. La Placa, Ippolito e Rizza si sfidano per la corsa a sindaco.

SANTA CATERINA. Sarà sfida a tre per la corsa alla carica di sindaco a Santa Caterina. A candidarsi per la poltrona di primo cittadino sono stati l’ex capogruppo di minoranza Giuseppe La Placa con la lista civica “LeAli per Santa Caterina Villarmosa” (assessori Grazia Antonia Filippa Salamone detta Graziella e Giuseppina Candela Palazzolo detta Gisella), l’ex sindaco Giuseppe “Pino” Ippolito con la lista civica “Santa Caterina a Vele Spiegate” (assessori Palmina Lo Re e Federico Michele Giuseppe Inglisa) e Fabio Rizza con la lista civica “Movimento Civico Caterinese” (assessori Rosaria Sabatino e Giancarlo Nicoletti).

Ecco l’elenco dei candidati in consiglio comunale.

Lista “Movimento Civico Caterinese”: Elena Seminatore, Giovanni Di Maria, Giuseppina Leone, Maria Fina Messineo, Leonardo Amico, Giovanni D’Agostino, Maria Santa D’Anca, Giuseppe Gangi, Caterina Rizza, Gaetana Lazzara, Rosario La Monica, Salvatore Mosca.

Lista “LeAli per Santa Caterina Villarmosa”: Emanuela Rita La Placa detta Manuela, Nicolò Lo Re, Gaetano Sabatino, Grazia Antonia Filippa Salamone detta Graziella, Carmelo Sangiorgio, Salvatore Stella, Vincenzo Accurso, Chiara Bartolotta, Giuseppina Candela Palazzolo detta Gisella, Giuseppe Maria Crivelli, Salvatore Giuseppe Falzone, Valentina Gangi.

Lista “Santa Caterina a Vele Spiegate”: Ippolito Antonino, Salvatore La Placa, Maria Palmina Lo Re, Claudio Liotta, Rosetta Catena Mammolito, Giuseppe Notaro, Francesco Paolo Raja, Paula Suriamu, Giovanni Bartolotta, Santa D’Anca, Salvatore Di Paola, Federico Michele Giuseppe Inglisa .