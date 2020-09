San Cataldo. Approvato dalla Commissione il Registro Unico Distrettuale per l’erogazione di servizi socio assistenziali.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha approvato il Registro Unico Distrettuale (Rud) dei soggetti accreditati ad erogare prestazioni e servizi personalizzati per minori, adolescenti, anziani, disabili, adulti, famiglie e immigrati, nell’ambito territoriale dei comuni del Distretto Socio Sanitario n. 11.

Il Rud rientra nell’ambito della legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che prevede, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, un finanziamento plurimo, a cui concorrono gli enti locali, le Regioni e lo Stato, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci.

La sede del Distretto Socio-Sanitario n. 11 è San Cataldo e che gli altri comuni facenti parte del distretto medesimo sono Marianopoli, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere e Milena. Il Comitato dei Sindaci ha approvato, con voto unanime, il “Registro Unico Distrettuale” (R.U.D.) che potrà essere adottato anche dai singoli Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario n° 11.

Con il Rud, come è stato spiegato, sarà possibile l’erogazione degli interventi di natura socio-assistenziali con il sistema dell’accreditamento mediante attribuzione di buoni di servizio (voucher ) resi attraverso Soggetti del Terzo Settore aventi i requisiti Tecnico-Qualitativi iscritti all’Albo Distrettuale, in un’ottica di una razionalizzazione delle risorse economiche pubbliche, della valorizzazione dell’apporto delle organizzazioni non profit presenti sul territorio e dell’affermazione del principio della libera scelta da parte degli utenti/referenti familiari.