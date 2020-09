Risale leggermente la curva dei casi di positività in Sicilia. C’è anche un decesso.

In Sicilia risale leggermente la curva dei contagi nelle ultime 24 ore passando da 44 a 61 casi di positività al Covid 19.

Dei 61 casi accertati, 3 sono migranti. Il report del Ministero della Salute dice anche al momento nell’Isola i positivi sono 1.793 positivi, di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1656 in isolamento domiciliare.

I casi di positività dall’inizio della pandemia sono invece 5241, di cui 3.158 guariti. Il numero di decessi, invece, è passato a 290 in quanto c’è stato un morto. Dei 61 nuovi casi di positività delle ultime 24 ore 26 si sono verificati in provincia di Catania e 25 in provincia di Palermo.

Gli altri hanno riguardato le provincie di Siracusa (4), Agrigento (2), Enna (2) e Ragusa (2).