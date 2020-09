Resta stabile la curva dei contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. I casi di positività accertati, in base ai dati del Ministero della Salute sono 104, 2 in meno rispetto a ieri.

C’è da dire che, invece, rispetto a ieri quando non c’era stato alcun caso di positività di migranti, oggi invece si sono registrati 11 casi.

Da quando in Sicilia è scoppiata la pandemia, i positivi sono 5136, di cui 3141 guariti, 1706 attualmente positivi e 289 morti (il numero anche nelle ultime 24 ore è rimasto immutato).

Dei 1706 attualmente positivi, 1577 sono in quarantena a casa 112 ricoverati e 17 in terapia intensiva.