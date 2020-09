Referendum Costituzionale. Alle 12 in Provincia di Caltanissetta hanno votato il 4,14% degli elettori.

CALTANISSETTA. In provincia di Caltanissetta, alle 12 di oggi, per il Referendum costituzionale ha votato appena il 4,14% degli elettori aventi diritto. A renderlo noto è stata la Prefettura di Caltanissetta.

Il dato è riferito a 209.218 elettori aventi diritto al voto sulle 289 sezioni dislocate nei Comuni della Provincia.

In totale il numero dei votanti in provincia di Caltanissetta è stato di 8657. Non sta andando meglio in Sicilia dove l’affluenza alle urne per il referendum è stata del 6,41%.

Si tratta del dato più basso registrato in Italia.