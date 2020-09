Reddito di cittadinanza. Paolo Capone (Ugl): “Il Governo abbia il coraggio di mettere la parola fine a questa misura fallimentare”.

“Il Governo abbia il coraggio di mettere la parola fine al Reddito di cittadinanza, una misura fallimentare che invece di abolire la povertà si è rivelata un formidabile incentivo al lavoro nero. E’ di oggi, peraltro, la notizia che ad Agrigento è stato disposto l’ennesimo sequestro di 11 social card destinate a illegittimi percettori di reddito con precedenti per reati di tipo mafioso”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’esito fallimentare del Reddito di cittadinanza.

“A fronte dei 4,6 milioni di cittadini italiani in povertà assoluta certificati dall’Istat prima del Covid-19 – prosegue la nota – sono stati soltanto 2,8 milioni i beneficiari del reddito, un numero a dir poco esiguo considerate le ingenti risorse mobilitate per un provvedimento che, nel triennio 2020-2022, arriverà a costare circa 26 miliardi di euro. Inoltre, il totale fallimento dei navigator nel favorire il match tra domanda e offerta di lavoro, denota il carattere meramente assistenziale e la completa assenza di progettualità di una misura che mi auguro venga archiviata il prima possibile. Il Governo mostri di avere a cuore il rilancio dell’occupazione e rinnovi ‘Quota 100’, una legge che ha favorito il turn over e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Basta politiche clientelari – ha concluso Capone – il Paese ha bisogno di un serio piano industriale e di una riforma del welfare in grado di promuovere la crescita e l’occupazione.”