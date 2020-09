Pirotecnico 29° Festival Città di Caltanissetta: vince Manuela Lo Porto

Manuela Lo Porto con “Lontano da me” è la vincitrice del 29° Festival Città di Caltanissetta. La giuria presieduta da Beppe Vessicchio e composta da Francesco Sarcina, Gian Luca Giudici, Marco Vito e Rory Di Benedetto ha decretato la vittoria della giovane ennese, seguita sul podio da Francesco Miceli (Occhi a mandorla) e da Angie (In dissolvenza).

Francesco Miceli ha ricevuto anche il premio della critica.

La serata, condotta dal frizzante e navigato Ernesto Trapanese e dalla bravissima e bellissima Naomi Moschitta è volata via attraverso le esibizioni degli 11 artisti e arricchita dagli interventi del Sindaco di Cascatella (Peppe Rapé), da Cristina Gangi che con la sua “Sogno d’estate” ha fatto ballare la platea e dai Treeunquarto che per due volte hanno divertito il pubblico del Rosso di San Secondo, per l’occasione soldout nel rispetto di tutte le norme anti-COVID.

Preziosi e precisi gli interventi dei cinque giurati che non hanno risparmiato complimenti e critiche costruttive per i ragazzi, con la speranza che possano farne tesoro per la loro carriera artistica.

Discorso a parte per Francesco Sarcina, che con “Dedicato a te”, “Dov’è” e “Vieni da me” ha ripercorso la sua carriera con Le Vibrazioni incantando e facendo cantare tutto il teatro.

Si chiude il sipario su una bellissima e complicata edizione, eccezionalmente “riassunta” in un’unica serata e realizzata nonostante tutto dalla caparbietà del patron Tony Maganuco, che si prepara così all’incredibile traguardo del 30esimo anno.