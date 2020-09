Nelle ultime 24 ore in Sicilia 163 casi di positivi al Covid. Quattro i casi in provincia di Caltanissetta.

Sono 61 in più i casi di persone positive al Covid 19 rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. I casi in totale sono 163 di cui 2 migranti. C’è però da dire che il numero di casi è in aumento rispetto all’aumento del numero dei tamponi esitati che sono stati 6.115.

Complessivamente il numero delle persone che attualmente sono positive al Covid in Sicilia è di 2.787. Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso che ha portato il numero delle vittime in Sicilia a 310.

Da quando è scoppiata la pandemia il numero delle persone positive in Sicilia è stato di 6.948. Al momento, rispetto ai 2787 positivi, 293 sono ricoverati e 16 in terapia intensiva, con 2.478 in quarantena a casa. Le persone guarite dallo scoppio della pandemia sono 3.851.

Per quanto riguarda infine la distribuzione dei casi di positività nelle provincie Siciliane, 92 sono stati quelli che si sono registrati in provincia di Palermo, 24 in quella di Catania, 24 in quella di Siracusa, 12 in quella di Trapani, 5 in quella di Messina, 4 in quella di Caltanissetta, 1 in quella di Ragusa, 1 in quella di Agrigento. Nessun caso s’è invece registrato nella provincia di Enna.