Nelle ultime 24 ore in netto calo il numero di casi di positività in Sicilia (-60).

Drastico calo delle persone positive al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Basti pensare che sono stati 44 contro i 104 di ieri, con una diminuzione di ben 60 casi!

A renderlo noto è il report quotidiano del ministero della Salute. Attualmente i positivi al Covid nell’Isola sono 1.747 positivi, di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare.

In totale i casi di positività in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia sono 5.180, di cui 3.144 guariti, 289 morti (numero rimasto invariato anche oggi) e 1747 positivi.

La distribuzione geografica dei casi di positività per provincia vede 14 casi a Palermo, 8 a Catania, 6 ad Agrigento, 6 a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 ad Enna, 1 a Siracusa.