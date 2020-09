Musumeci s’è detto pronto ad emanare un’ordinanza per la riapertura degli stadi.

“Siamo ancora in attesa da parte del Governo centrale dell’annunciato provvedimento relativo agli accessi del pubblico negli stadi. Se a Roma non si dovesse provvedere in tempo utile, allora anche la Sicilia, in linea con le altre Regioni, procederà ad emanare una propria ordinanza”.

A dichiararlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Una dichiarazione che non sembra lasciare spazio a fraintendimenti. Il Governo regionale è in attesa di buone nuove da parte del Governo nazionale, ma se queste non dovessero arrivare, sarebbe pronto a far riaprire gli stadi al pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia anti Covid, come hanno fatto i presidenti delle Regioni di Veneto ed Emilia Romagna.