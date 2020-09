Mussomeli, 3° Trofeo “Giulia Scaccia”: vincono le ragazze della Asd Santa Barbara di Sommatino

Si è svolto la scorsa domenica il terzo memorial della piccola Giulia Scaccia, una giornata che gli organizzatori hanno reso all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Il Memorial 3° Trofeo Giulia Scaccia è stato organizzato dalla famiglia Scaccia e dall’ASD Don Bosco Strauss Girls e un triangolare di calcio a 5 femminile ha decretato vincitrici le ragazze dell’ASD Santa Barbara Sommatino, al secondo posto si sono piazzate le ragazze della squadra locale ASD Don Bosco Strauss Girls e al terzo posto le Leonesse White di Leonforte.

Tutte e tre le squadre hanno messo in campo passione e sportività, spirito di gioco, sana competizione e si sono sfidate con massimo rispetto e grinta per onorare il ricordo della piccola Giulia e rendendo il trofeo un triangolare appassionante ed emozionante. Entrambe le squadre ospiti hanno dimostrato il loro affetto e l’entusiasmo e hanno donato un pensiero alla famiglia.

A fine memorial e durante la premiazione sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Catania, l’Assessore allo Sport Seby Lo Conte, il presidente della Don Bosco Nino Lanzalaco, l’allenatore del Santa Barbara Peppe Vella e.l’allenatore della Don Bosco Strauss Girls Dario Palermo. Tra le giocatrici anche Enza Scaccia, che ha dedicato un pensiero alla sorellina scomparsa e ha ringraziato tutti i presenti. Per le squadre hanno parlato il capitano del Santa Barbara Angela Cocita e Mary Messina, portiere della Don Bosco. La famiglia ha poi donato a tutti i partecipanti al memorial una spilla con la foto di Giulia, in modo che giocatrici e addetti ai lavori possano tenere Giulia sempre sul cuore, e ha voluto ringraziare i presenti con un buffet di pizze e dolci.

Il ricordo di Giulia resterà sempre indelebile nel cuore delle ragazze dell’ASD Don Bosco Strauss Girls e adesso anche in quello delle ragazze delle squadre avversarie