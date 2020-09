La cantante nissena Lidia Vitrano della Mast 79 sogna New York

La nissena Lidia Vitrano, 19 anni, allieva della scuola di canto Mast 79 di Caltanissetta diretta dall’affermata e talentuosa Mariangela Rizza, prenderà parte alla semifinale del concorso “NY canta” in programma a Roma.

L’appuntamento è fissato per il 7 Settembre presso il ‘Confusione Fest’. Nel prestigioso locale si svolgerà la kermesse del concorso giunto ormai alla tredicesima edizione; il Festival è promosso dall’imprenditore newyorkese di origini italiane, Tony Di piazza. Direttore artistico è Cesare Rascel, produttore, cantautore, compositore, musicista, figlio del Grande Renato Rascel; al suo fianco, ormai da tempo, l’autore e musicista Beppe Stanco.

Il sancataldese Ernesto Trapanese, stimato artista poliedrico, presentatore ed affermato showman, è uno dei promotori del concorso per la Sicilia.

Solo dieci semifinalisti avranno il privilegio di raggiungere la grande mela per la finalissima ed esibirsi al Master Teather di Brooklyn alla presenza di Carlo Conti che sarà il patron della manifestazione; a suo fianco ci sarà Monica Marangoni e in qualità di special guest, l’attore Leonardo Pieraccioni.

La nissena Lidia Vitrano è nel novero dei 50 semifinalisti, giunti a questo appuntamento dopo una selezione che ha visto al via ben 570 concorrenti.

Lidia, conosciuta cantautrice, si è classificata seconda al festival di Caltanissetta del 2019 con il suo brano, “Come Stai”.

La giuria del concorso sarà formata da: Clementino, Erica Taci, il noto critico musicale Mario Luzzato Fegis. La frizzante cantante di Caltanissetta presenterà il brano, stato scritto e musicato da lei, dal titolo “Senno di poi”.

Grande fiducia nelle doti della diciannovenne del centro Sicilia: ha le carte in regola per accedere alla finale.