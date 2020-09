In Sicilia nelle ultime 24 ore cala il numero dei positivi ma anche quello dei tamponi. Tredici casi in provincia di Caltanissetta. Tre i decessi.

Cala il numero delle persone positive in Sicilia (75 contro i 116 di ieri), ma cala anche il numero dei tamponi esitati (3102). Ci sono invece da registrare 3 decessi nelle ultime 24 ore.

Sono questi alcuni dei dati più significativi tra quelli contenuti nel report quotidiano del Ministero della Salute. Attualmente le persone positive in Sicilia sono 2.348, di cui 2.131 in quarantena a casa, 203 ricoverati e 14 in terapia intensiva.

Da quando è scoppiata la pandemia da Covid nell’Isola i casi sono stati 6.037, con 3.390 guariti, 299 persone decedute e 2348 attualmente positive.

La distribuzione dei casi per provincia vede quella di Palermo con 43 casi, 13 invece si sono registrati nella Provincia di Caltanissetta, 6 in quella di Catania, 5 in quella di Messina, 3 in quella di Ragusa, 2 in quella di Siracusa e Trapani, ed uno in quella di Agrigento. Nessun caso infine ad Enna.