In Sicilia nelle ultime 24 ore aumento di casi di positività ma anche di tamponi esitati.

Nelle ultime 24 ore s’è registrato un aumento delle persone positive al Cvid 19 in Sicilia. Sono stati infatti registrati 84 casi di contagio a fronte dei 49 di ieri, con un aumento di 35 casi. Tuttavia, va precisato che il numero dei tamponi è salito a ben 5214.

Attualmente nell’Isola, in base ai dati del Ministero della Salute, i positivi sono 1454, di cui 1337 in quarantena a casa, 104 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 in terapia intensiva. Il numero delle persone decedute, in compenso, è rimasto fortunatamente invariato a 289.

Da quando è esplosa la pandemia, il numero di persone positive in Sicilia è 4849, di cui 3106 guariti, 1454 positivi e 289 deceduti.

C’è da dire che nelle ultime 24 ore nella provincia di Trapani c’è stato un autentico boom di contagi con ben 41 casi, per il resto, gli altri casi di positività si sono concentrati nelle province di Palermo (20), Catania (14), Messina (4), Ragusa (4) e Siracusa (1).