In Sicilia nelle ultime 24 ore 102 positivi al Covid. C’è anche un decesso. In provincia di Caltanissetta 11 casi.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono 102 i casi di positività al Covid 19. A renderlo noto il report quotidiano del Ministero della Salute. C’è stato anche un decesso che ha portato il numero complessivo da quando è scoppiata la pandemia nell’Isola a 309.

Nell’ambito dei dati riferiti all’Isola è anche emerso che le persone attualmente positive al Covid 19 sono 2743, di cui 2434 in isolamento domiciliare, 15 in terapia intensiva e 294 ricoverate (26 in più rispetto a ieri).

In totale il numero di persone positive in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia è di 6785, di cui 3733 guariti, 309 morti e 2743 attualmente positivi.

Per quanto riguarda infine la distribuzione dei casi di positività per provincia, Palermo continua a far registrare il più alto numero di casi per provincia in Sicilia con 62, segue la provincia di Catania con 12, la provincia di Caltanissetta con 11, quella di Ragusa pure con 11, quella di Trapani con 5, quella di Messina con 1, mentre nelle provincie di Enna, Siracusa e Agrigento non si sono registrati casi di positività.