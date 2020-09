In Sicilia 36 positivi al Covid in più nelle ultime 24 ore. Cinque casi in provincia di Caltanissetta.

In Sicilia s’è registrato un aumento di persone positive rispetto a ieri. E’ quanto emerso dai dati resi nel report quotidiano del Ministero della Salute. Da 89 casi s’è passati a 125, con un incremento di 36 positivi.

I tamponi sono stati quasi 900 in meno rispetto alla giornata di ieri. Da segnalare una nuova vittima che ha portato il numero dei decessi da quando è scoppiata la pandemia a 304.

Al momento i positivi sono 2461, di cui 2208 in quarantena a casa, 267 ricoverati e 16 in terapia intensiva. Le persone guarite sono complessivamente 3594. Da quando è scoppiata la pandemia in Sicilia, i positivi in totale sono stati 6359.

Per quanto concerne la distribuzione dei casi per provincia, 56 si sono registrati in quella di Palermo, 31 in quella di Catania, 17 in quella di Trapani, 6 in quella di Messina, 5 in quella di Caltanissetta e in quella di Agrigento, 3 in quella di Siracusa, 2 in quella di Enna. Zero casi, infine, in quella di Ragusa.