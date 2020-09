In Italia torna a salire la curva dei contagi ma aumenta anche il numero dei tamponi.

Nelle ultime 24 ore in Italia è tornata a salire la curva del contagio. Dai 1008 casi di ieri s’è infatti passati a 1229 con un incremento di 221 casi. C’è però da dire che i tamponi esitati sono stati complessivamente poco più di 80 mila.

Il Ministero della Salute, nel suo report quotidiano, ha comunque rilevato che le persone attualmente positive in Italia sono 39.712, di cui 37.289 in quarantena a casa, 2222 ricoverati e 201 in terapia intensiva.

Le persone guarite sono complessivamente 214.645 da quando è scoppiata la pandemia. Le persone decedute per Covid 19 sono state 9 portando il numero complessivo di decessi in Italia a 35.633.