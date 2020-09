In Italia scende il numero dei casi di positività al Covid 19 ma anche quello dei tamponi. Raddoppiato il numero dei decessi.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati complessivamente 1.008 casi di persone contagiate dal Covid 19. Pertanto, alla luce dei dati forniti il giorno precedente dal Ministero della Salute, se ne ricava che nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ben 450 casi in meno rispetto a ieri.

Tuttavia, a questo dato va necessariamente associato il fatto che, sempre rispetto a ieri, il numero dei tamponi è stato di poco più di 45 mila contro i poco più di 72 mila di ieri.

Raddoppiato, invece, il numero delle persone decedute che è passato da 7 a 14. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, il numero di persone decedute è stato di 35.624.

Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia in Italia sono stati 288.761, mentre i guariti sono stati 213.950. Al momento le persone positive in Italia sono 39.187 di cui 2.122 ricoverati in ospedale e 197 in terapia intensiva, con 36.868 persone in quarantena a casa.