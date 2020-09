In Italia nelle ultime 24 ore sale ancora la curva del contagio con 322 casi di positivi al Covid in più.

Ancora in salita il numero dei positivi al Covid in Italia. E’ quanto emerge dal quotidiano report del Ministero della Salute. Oggi i casi di persone positive al Covid 19 è stato di 1.907 positivi, 322 in più rispetto a ieri quando i positivi erano stati 1.585.

L’aumento odierno è tanto più significativo se si pensa che s’è registrato con un calo di quasi 2 mila tamponi rispetto a ieri. Tra i dati confortanti, il fatto che c’è stato un lieve calo dei decessi passato da 13 a 10. Gli attualmente positivi in Italia sono 42.457 attualmente positivi, di cui 2.387 ricoverati, mentre 208 sono in terapia intensiva e 39.862 in quarantena domiciliare.

Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 294.932, mentre i guariti sono 216.807, con 42.457 attualmente positivi e 35.668 deceduti.