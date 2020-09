In Italia lieve calo di contagi nelle ultime 24 ore, ma con 20 mila tamponi in meno.

Nelle ultime 24 ore in Italia s’è registrato un lieve calo nel numero delle persone positive rispetto al giorno prima.

E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute. Su questo dato in calo, comunque, va fatto rilevare che i tamponi esitati oggi rispetto a ieri sono 20 mila in meno. Le persone decedute, invece, sono 7 per un totale di 35.610 morti.

I casi di persone guarite sono complessivamente 213.634. Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 38.509. Di questi 36.280 sono quelli in quarantena nelle proprie abitazioni, mentre 2042 sono ricoverati in ospedale e 187 in terapia intensiva.