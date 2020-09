In Italia in rialzo la curva dei contagi, ma tamponi quasi raddoppiati.

In Italia nelle ultime 24 ore il dato dei contagi da Covid 19 è risultato in aumento. C’è comunque da rilevare che, a fronte di un aumento dei casi di positività, s’è registrato anche un netto aumento del numero di tamponi esitati. I tamponi infatti sono risultati poco più di 92 mila a fronte dei 52 mila di ieri.

I casi di positività registrati nelle ultime 24 ore sono 1370, 262 in più rispetto a ieri. In lieve calo invece il numero dei decessi passato da 12 a 10. Il totale delle persone positive al Covid in Italia da quando è scoppiata la pandemia ammonta a 280.153. Il numero delle persone attualmente positive è 33.789 Il numero dei decessi è stato aggiornato a 35.563, mentre quello dei guariti a 210.801.

Nessuna Regione italiana ha fatto registrare assenza di casi di positività nelle ultime 24 ore.